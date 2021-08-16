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Россия. Премьер-лига

Ляич не перейдёт в «Спартак» из-за девушки

16 Августа 2021 • 22:07 Комментировать (1)
Арсенал Тула
...
Спартак Москва
21.08 16:00
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Ранее сообщалось, что сербский полузащитник «Бешикташа» Адем Ляич может продолжить карьеру в России, в его услугах были заинтересованы ЦСКА и «Спартак». Более того, 29-летний футболист даже прилетал в Москву на переговоры с представителями клубов.

Как передаёт турецкое издание Fotospor, Ляич принял условия, предложенные ему «Спартаком». Игрок должен был оправиться в аренду с последующей опцией выкупа, а сам серб был не против такого расклада событий. Но, вмешалась девушка футболиста, которая не захотела переезжать в столицу России..

Как итог, Ляич был отстранен от работы в общей группе «Бешикташа». Теперь серб тренируется индивидуально, а его действующий контракт истекает летом следующего года.

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Спартак Москва Бешикташ РПЛ Адем Ляич Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Don sangre
16 Августа 2021 в 22:25
Подкаблучник))) впрочем не велика потеря - думаю что мы и ЦСКА найдем и лучше.
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