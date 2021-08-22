Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 143 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Жиго останется в «Спартаке»

22 Августа 2021 • 17:41 Комментировать
Арсенал Тула
1:1
Спартак Москва
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго не покинет команду этим летом. В клубе приняли решение не продавать футболиста в текущее трансферное окно. Об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».

Как известно, москвичи рассматривали вариант с продажей француза в итальянский клуб «Торино». Туринцы предлагали за защитника сумму в три с половиной миллиона евро, однако «красно-белых» это не устроило. В клубе понимают, что за вырученные с трансфера игрока в Серию А деньги тяжело будет найти других исполнителей, соответствующих Жиго по уровню игры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торино Самуэль Жиго Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Локомотив Москва 2:1 Краснодар 2.45 3.35 2.95
Идет 2 минута Нижний Новгород 0:0 Ростов
22.08  20:00 Химки ... Рубин
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
17:41 · Россия. Премьер-лига
Жиго останется в «Спартаке»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Моро поделился мнением об игре «Динамо» с «Уралом»
17:30 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:22 · Россия. Премьер-лига
Зеленов рассказал о ситуации с Жиго в «Спартаке»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Тимур Гурцкая: «Всё идёт к отставке Витории»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Приятно видеть «Динамо» на первом месте»
15:46 · Россия. Премьер-лига
Соболев обратился к болельщикам «Спартака» 1
15:35 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 10
15:22 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили предложил натурализовать Айртона
14:47 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» все равно будет чемпионом, ничья с «Уфой» ничего не значит»
13:33 · Россия. Премьер-лига
​В Колумбии оценили шансы «Зенита» подписать Хамеса Родригеса слухи
11:30 · Россия. Премьер-лига
​Сборная России поздравила Дзюбу с днём рождения 2
10:37 · Россия. Премьер-лига
​Форвард ЦСКА Яковлев: «Постараемся обыграть «Зенит»
02:10 · Россия. Премьер-лига
Химки - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:05 · Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости
Рекомендуем
 