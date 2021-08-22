Жиго останется в «Спартаке»

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго не покинет команду этим летом. В клубе приняли решение не продавать футболиста в текущее трансферное окно. Об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».

Как известно, москвичи рассматривали вариант с продажей француза в итальянский клуб «Торино». Туринцы предлагали за защитника сумму в три с половиной миллиона евро, однако «красно-белых» это не устроило. В клубе понимают, что за вырученные с трансфера игрока в Серию А деньги тяжело будет найти других исполнителей, соответствующих Жиго по уровню игры.