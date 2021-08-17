Спортивный директор «Торино» прокомментировал слухи о переходе Жиго

Буквально вчера появилась информация, что защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго попал на радар скаутов итальянского «Торино».

Согласно различным источникам, сам футболист не желает оставаться в российском чемпионате, а возможность уехать в Серию А рассматривает как приоритетную. Впрочем, отпускать основного защитника не планирует руководство клуба.

Журналистам удалось добраться и до спортивного директора «Торино» Давиде Ваньяти, но дельного ответа представитель итальянцев так и не дал. «Я не имею права ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», - цитирует Ваньяти телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что в свое время «Спартак» заплатил за Жиго 8 миллионов евро бельгийскому «Генту», а действующее соглашение 27-летнего француза истекает летом следующего года.