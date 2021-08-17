Тарханов назвал Бакаева «важным активом «Спартака»

Известный футбольный тренер Александр Тарханов высказался по поводу Зелимхана Бакаева, чей действующий трудовой договор со «Спартаком» истекает в конца текущего сезона.

В разговоре со sport24 Тарханов выразил непонимание по поводу того, почему в своё время Бакаев был выведен из состава команды, когда ею управлял Доменико Тедеско. Тарханов отметил сильные качества хавбека и сказал, что Бакаев стал лучше отрабатывать в плане оборонительных действий.

«Переподписать Бакаева жизненно необходимо для «Спартака». Команда не должна разбрасываться такими игроками. Он важный актив «Спартака», - выразил Тарханов своё мнение.

В шести матчах за «Спартак» в текущем сезоне Зелимхан Бакаев результативными действиями не отмечался.