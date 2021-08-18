Ляич, отказавшийся переходить в «Спартак», отреагировал на отстранение от тренировок в «Бешикташе»

Полузащитник «Бешикташа» Адем Ляич уже во время текущего межсезонья мог оказаться в «Спартаке». Клубы уладили между собой детали трансфера, а сам сербский футболист поначалу согласился на условия московской команды.

Но, переход так и не состоялся – на этом настояла девушка футболиста, которая не желала переезжать в Россию. Руководство «Бешикташа» было разъяренно таким поступком Ляича, поэтому отстранило серба от тренировок вместе с коллективом.

Сегодня же игрок опубликовал у себя в социальных сетях пост, намекая на несправедливость подобного решения. «Покорми собаку три дня, и она будет помнить тебя три года. Покорми человека три года, и он забудет о тебе через три дня», - именно такой фразой поделился Ляич.

Напомним, что срок его действующего контракта с турецким клубом истекает летом следующего года.