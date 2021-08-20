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Россия. Премьер-лига

Максименко: «Ждём сложной игры»

20 Августа 2021 • 22:55 Комментировать
Арсенал Тула
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Спартак Москва
Через 14 ч. 59 мин.
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Голкипер московского «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящей встречи с тульским «Арсеналом» в пятом туре РПЛ.

Вратарь «красно-белых» осознаёт, что старт сезона для столичного клуба получился явно не лучшим: «Надо потихоньку выбираться из этого состояния. «Урал» обыграли, важная победа».

В общении с клубной пресс-службой Максименко дал понять, что никто в команде не ждёт простого выезда в Тулу: «Ждём сложной игры, борьбы на каждом участке поля. Едем за тремя очками».

«Спартак» с 6 зачетными баллами расположился в таблице РПЛ только на десятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Арсенал Тула Александр Максименко
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