Максименко: «Ждём сложной игры»

Голкипер московского «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящей встречи с тульским «Арсеналом» в пятом туре РПЛ.

Вратарь «красно-белых» осознаёт, что старт сезона для столичного клуба получился явно не лучшим: «Надо потихоньку выбираться из этого состояния. «Урал» обыграли, важная победа».

В общении с клубной пресс-службой Максименко дал понять, что никто в команде не ждёт простого выезда в Тулу: «Ждём сложной игры, борьбы на каждом участке поля. Едем за тремя очками».

«Спартак» с 6 зачетными баллами расположился в таблице РПЛ только на десятой позиции.