Пять игроков, из-за которых «Спартак» чуть не проиграл «Арсеналу» Парфёнова

Продолжаются страдания московского «Спартака». Вот уже пятый тур кряду не могут «красно-белые» забить больше одного гола (матчи с «Бенфикой» даже вспоминать не хочется), да и моменты создают со скрипом. Ничья в Туле - результат закономерный, и конечно, странно, что участник Лиги чемпионов играет на одном уровне с аутсайдером РПЛ. Статистика матча: владение мячом - 41:59, удары по воротам - 11:21, в створ - 4:7, угловые - 3:8.

Из-за кого же «красно-белые» оступились в Туле?«Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 6,5. Сегодня к Александру минимум претензий. Дважды спас в первом тайме после ударов Ткачёва, уверенно играл на выходе, несколько раз «закрыл» Хлусевича. Даниил, правда, смог всё-таки пробить Максименко, но в том голе вратаря не обвинишь.

54' МАКСИМЕНКО! Снова на месте Саша после опасного удара в ближний угол#АрсеналСпартак pic.twitter.com/nySQ1nSXMr — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 21, 2021

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ - 6,5. Центр обороны «Спартака» не давал спуску большим нападающим «Арсенала». Марков и Тудорие больше страдали, чем играли. Джикия был менее заметен, чем Жиго, как в оборонительных действиях, так и атакующих, но надёжен при этом.

САМУЭЛЬ ЖИГО - 7,0. Ох, если француз покинет «Спартак», то сезон можно сразу окрестить провальным. Просто столп обороны - выиграл всю борьбу наверху и внизу (7 из 7), так ещё и в атаке чуть ли не самый опасный. Ещё бы попал в концовке - совсем герой.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ - 4,0. Вот мы и увидели криптонит Рассказова. С лёгкостью закрыл Хвичу, но с Хлусевичем не справился. Гол из-за позиционной ошибки Николая - просто потерял Даниила. А до этого дважды попался на его дриблинг и нарушил правила на жёлтую карточку.

АЙРТОН - 5,0. Трижды Айртон забежал на ударную позицию, хотел и перекинуть Коченкова, и на силу пробить, но переиграть вратаря не сумел. Эти неудачи не самое страшное, главное, что Ткачёв чувствовал себя вольготно, часто угрожая воротам «Спаратка».

РОМАН ЗОБНИН - 5,0. По всему периметру поля работал Роман Зобнин, но КПД нереально низок. Бил по воротам - опасных ударов не было. Из передач, только пас на Айртона получился обостряющим, половина единоборств (из 12) проиграна, в пассиве ещё значится жёлтая карточка.

АЛЕКС КРАЛ - 4,0. «Вест Хэм» совершил лучший трансфер, не став приобретать Крала. По Евро будто другой Алекс приехал. Ужасающие передачи обостряли только игру «Арсенала» (обрез на Хлусевича), а в комбинационной игре «Спартака» чех был вообще незаметен.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ - б/о. За час игрового времени сделал слишком мало.

ДЖОРДАН ЛАРССОН - 4,5. Что-то непонятное происходит с Ларссоном. Просто пропали его обостряющие передачи, а движения как не было, так и нет. Просто отбыл номер на поле, обострял минимально, на нервах заработал необязательную жёлтую карточку в концовке.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ - 6,0. Голевая передача на счету Зелимхана и ещё три паса под удар - вроде отлично. Ключевым игроком спящей атаки «Спартака» был Бакаев, но всё как-то медленно, читаемо. Только «добрая» оборона «Арсенала» и помогла забить гол пешком.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ - 6,5. Аргентинец много двигался, старался, бодался. Вот у него был большой уровень сопротивления, но смог Понсе кивнуть мяч в сетку, вновь намекнув Соболеву, что пока Александр - только игрок подмены.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ - б/о.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС - б/о.

РЕЗИУАН МИРЗОВ - б/о.