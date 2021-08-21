Руй Витория не считает, что «Спартак» в кризисе

«Спартак» в пяти стартовых турах чемпионата смог набрать только семь очков. Это худший показатель команды на данном отрезке за десять последних сезонов. Тем не менее, главный тренер «красно-белых» не считает, что команда находится в кризисе. Об этом Руй Витория рассказал журналистам после ничьей с «Арсеналом» (1:1).

«Я не скажу, что это кризис. Когда команда не побеждает, это непросто, но это не кризис, а испытание. Не люблю, чтобы кто-то жаловался или плакал. Я буду вести за собой игроков, которые разделяют мои взгляды. Тем, кто эти взгляды не разделяет, здесь не место», - высказался Витория.