Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче тульского «Арсенала» и «красно-белых».

«До игры я говорил, что «Спартаку» будет непросто. Против «Спартака» все время настраивается запредельно любая команда. Плюс «Арсенал» - неудобный соперник для «красно-белых»: то одни выиграют, то вторые. Что я прогнозировал, то на поле и происходило. Обидно, что «Спартак» в лучший момент игры забил гол и в лучший момент игры сумел пропустить нелепый мяч. Думаю, обе команды остались довольны результатом в итоге. У «Арсенала» был хороший момент с ударом в штангу, потом Жиго на последних секундах тоже мог забить. Думаю, выдохнули и сказали: «Слава Богу, пусть будет 1:1».

Когда «Спартак» забил, у меня не было ощущения, что игра закончена, потому что туляки кусались. Было много нервозного в обороне «Спартака», особенно на правом фланге, где «пожарит» Рассказов всё. Он то собьет, то не отнимет, то привезет, то ещё чего-то. Когда «Арсенал» гол забил, он мог выбить мяч, а он чиркнул по нему головой. Нервозность присутствует. Но мы видим, на первом месте идет команда с 10 очками, а у «Спартака» - 7. Ну «Зенит» не берем, он особняком. ЦСКА три тура назад хоронили, а сейчас у них уже 9 очков. Влашич играет, и все нормально», - сказал Мостовой.