Вокруг «Спартака» начинает разгораться новый конфликт. Телеграм-канал «Раздевалка» раздобыл весьма интересную информацию. Несколько источников сообщили каналу о том, что ряд игроков «Спартака» «сливают» Руя Виторию, занявшего тренерский мостик перед нынешним сезоном. В числе таких футболистов якобы находятся два форварда – Александр Соболев и Джордан Ларссон. Отмечается, что им пообещали возвращение на должность главного тренера Доменико Тедеско. Немец, как известно, ушёл из «Спартака» по завершению прошлого сезона, отработав в Москве чуть более полутора лет.

Напомним, что в субботу «Спартак» огорчил армию своих фанатов, сыграв вничью в Туле с местным «Арсеналом». «Красно-белые» после пяти туров РПЛ имеют в кармане только семь очков.