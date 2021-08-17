В «Спартаке» прокомментировали информацию о переходе Понсе в «Сельту»

В пресс-службе «Спартака» отреагировали на информацию о возможном переходе нападающего Эсекиеля Понсе в «Сельту».

Глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов заявил, что «Спартак» не намерен отдавать аргентинца в аренду, пишет Sport24.

Ранее появилась информация, что испанская «Сельта» может арендовать Понсе на ближайший сезон. Сообщалось, что сам игрок не против перейти в Ла Лигу, а переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Напомним, что после стартовых четырёх туров РПЛ «Спартак» расположился на десятом месте, имея в своём активе шесть очков. В следующем туре команда Витории сыграет на выезде против тульского «Арсенала».