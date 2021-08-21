Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 158 Комментарии
Россия. Премьер-лига

​Жиго прокомментировал слухи о своём уходе из «Спартака»

21 Августа 2021 • 19:24 Комментировать
Арсенал Тула
1:1
Спартак Москва
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

После субботней ничьей с тульским «Арсеналом» (1:1) в пятом туре Премьер-лиги защитник «Спартака» Самуэль Жиго дал комментарий насчёт своего будущего.

На неделе появлялась информация о возможном переходе Жиго в итальянский «Торино».

«На текущий момент я являюсь игроком «Спартака», - рассказал Жиго журналистам. Француз добавил, что игра в Туле не была для него последней за «красно-белых».

После пяти туров чемпионата России «Спартак» имеет в своём активе только семь очков. Следующий матч команда Руя Витории проведёт уже в четверг, 26 августа. Соперником москвичей будет «Сочи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самуэль Жиго
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ЦСКА Москва 2:0 Ахмат 1.65 4 5.2
окончен Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва
окончен Уфа 1:1 Зенит 7.5 4.65 1.42
окончен Урал 0:1 Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
Идет 69 минута Крылья Советов 1:0 Сочи 2.7 3.3 2.7
22.08  16:00 Локомотив Москва ... Краснодар 2.45 3.35 2.95
22.08  18:00 Нижний Новгород ... Ростов
22.08  20:00 Химки ... Рубин
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
21:20 · Россия. Премьер-лига
​Семак оценил игру Дзюбы в матче с «Уфой»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» стало новым лидером РПЛ - видео лучших моментов матча с «Уралом» видео
21:00 · Россия. Премьер-лига
Эффектная комбинация Ракицкого и Малкома не принесла победу «Зениту» - видео видео
20:58 · Россия. Премьер-лига
​Семак назвал главную причину потери очков «Зенитом»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «В защите игроки «Зенита» действуют не полноценной четвёркой» эксклюзив
20:42 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 1
​Павлюченко в 39 лет оформил «покер» в игре третьего дивизиона
20:25 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на неудачу «Зенита» в Уфе
20:17 · Россия. ФНЛ
«Торпедо», «Оренбург» и «Факел» победили, забив по одному голу
19:54 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА дожал «Ахмат» - видео видео
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Витория рассказал, чего не хватило «Спартаку» для успеха в Туле
19:35 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:32 · Россия. ФНЛ
​Быстрый гол позволил «Балтике» обыграть «КамАЗ»
19:24 · Россия. Премьер-лига
​Жиго прокомментировал слухи о своём уходе из «Спартака»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Драматичная ничья «Арсенала» со «Спартаком» - видео видео
19:19 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Обидно, что «Спартак» в лучший момент игры забил гол и в лучший момент игры пропустил нелепый мяч» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем
 