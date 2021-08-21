​Жиго прокомментировал слухи о своём уходе из «Спартака»

После субботней ничьей с тульским «Арсеналом» (1:1) в пятом туре Премьер-лиги защитник «Спартака» Самуэль Жиго дал комментарий насчёт своего будущего.

На неделе появлялась информация о возможном переходе Жиго в итальянский «Торино».

«На текущий момент я являюсь игроком «Спартака», - рассказал Жиго журналистам. Француз добавил, что игра в Туле не была для него последней за «красно-белых».

После пяти туров чемпионата России «Спартак» имеет в своём активе только семь очков. Следующий матч команда Руя Витории проведёт уже в четверг, 26 августа. Соперником москвичей будет «Сочи».