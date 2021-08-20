Защитник «Спартака» Самуэль Жиго уже долгое время пытается покинуть московский клуб. Согласно различным слухам, футболист вынужден уйти из команды по семейным обстоятельствам.

В СМИ сообщали, что в случае переезда в страну из Евросоюза, бывшая супруга Жиго не сможет ограничить его встречи с сыном. Сам же игрок желает вернуться в родной французский чемпионат, но пока интерес к его кандидатуре присутствует только со стороны итальянского «Торино».

Впрочем, с своем телеграм-канале журналист Сергей Микулик написал, что Жиго получил конкретное предложение от одного из представителей российской Премьер-лиги.

Ранее появилась информация, что «Спартак» намерен получить за трансфер защитника минимум пять миллионов евро.