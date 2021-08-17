Мацуев - о продлении контракта с Жиго: «Будет обидно, если он покинет клуб»

Известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, который является болельщиком «Спартака», прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта защитника «красно-белых» Самюэля Жиго. Напомним, что соглашение француза с московским клубом истекает через год.

Мацуев заявил, что Жиго является игроком серьезного уровня и одним из лидеров защиты, который очень нужен команде. Он добавил, что француз хорошо смотрится в паре с Джикией и будет обидно, если он не захочет продлевать контракт, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Жиго стал игроком «Спартака» в 2018 году, перейдя из «Гента» за восемь миллионов евро.