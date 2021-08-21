Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча между тульским «Арсеналом» и «красно-белыми» в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Смотрел последнюю игру «Арсенала» с «Краснодаром». «Быки» доминировали в том матче в первом тайме, а во втором тайме мы увидели совсем обратную картину. «Арсенал» там по-настоящему показал себя: боролись, бились и забили второй мяч. То есть, команда с характером. Для Парфёнова матч со «Спартаком» будет особенным, ведь он провёл в составе «красно-белых» немало времени. Конечно, он будет настраивать своих футболистов на этот матч. Он не враг «Спартаку», но матч против своей фактически команды дает другую мотивацию.

Туляки будут играть вторым номером, это однозначно. Вопрос в том, как «Спартак» подойдет к этому матчу. Мы видели, как они проиграли «Бенфике» и остались лишь в Лиге Европы, что, возможно, даже к лучшему. Видно, что Витория строит новую команду. Но вот есть проблемы у Жиго, там непонятное что-то происходит. Потеря такого центрального защитника станет определенной проблемой. Интересно, как «Спартак» себя проявит. А так, конечно, «Спартак» сильнее и по составу, и по игре, но «Арсенал» может преподнести сюрприз любой команде», - сказал Деменко.