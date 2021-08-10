«Сочи» предлагает Мелкадзе контракт на 3 года

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе может продолжить карьеру в «Сочи», передаёт «РБ Спорт». Сообщается, что футболисту предложили контракт на три года.

Действующее соглашение Мелкадзе с московским клубом действует до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что главный тренер «красно-белых» Руй Витория хочет сохранить футболиста, однако руководство клуба готово начать переговоры с «Сочи» по поводу возможного трансфера. Источник отмечает, что решение должен принять сам нападающий.

Напомним, что 24-летний Мелкадзе является воспитанником «Спартака». В прошлом сезоне он выступал за «Ахмат» на правах аренды.