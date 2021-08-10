Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 130 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

«Сочи» предлагает Мелкадзе контракт на 3 года

10 Августа 2021 • 16:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
1.42 4.50 8.00
14.08 17:30
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе может продолжить карьеру в «Сочи», передаёт «РБ Спорт». Сообщается, что футболисту предложили контракт на три года.

Действующее соглашение Мелкадзе с московским клубом действует до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что главный тренер «красно-белых» Руй Витория хочет сохранить футболиста, однако руководство клуба готово начать переговоры с «Сочи» по поводу возможного трансфера. Источник отмечает, что решение должен принять сам нападающий.

Напомним, что 24-летний Мелкадзе является воспитанником «Спартака». В прошлом сезоне он выступал за «Ахмат» на правах аренды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи Георгий Мелкадзе Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
18:51 · Россия. Премьер-лига
Один из французских клубов заинтересовался услугами Понсе слухи
18:19 · Россия. Премьер-лига
Агент - об отсутствии Гайча в заявке на сезон: «Адольфо — игрок ЦСКА»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Карпин приехал на встречу со сборниками «Зенита»
16:07 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» предлагает Мелкадзе контракт на 3 года
15:34 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ проголосовали за перенос шестого тура
15:32 · Россия. Премьер-лига
Кобелев оценил шансы Захаряна на переход в топ-клуб
15:19 · Россия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» начал переговоры с «Рубином» по Кварацхелии слухи
14:50 · Россия. Премьер-лига
Матвеев покидает пост рулевого «Урала» официально
14:22 · Россия. Премьер-лига
Палкин может стать спортивным директором «Спартака» 3
13:45 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Сочи» будет бороться за еврокубковую зону» эксклюзив
12:52 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА рассказал о травме Заболотного
11:59 · Россия. Премьер-лига
Рудаков вернулся в «Ростов» из аренды в «Роторе» официально
11:52 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Фомин может дорасти до основного игрока сборной России»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Кержаков выставил на продажу дом за 150 млн рублей фото
09:27 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Без РЖД «Локомотив» максимум ждёт проживание в подвале РПЛ, минимум - в ФНЛ»
Все новости
Рекомендуем
 