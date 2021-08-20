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Россия. Премьер-лига

Газзаев: Между «Спартаком» и «Бенфикой» огромная разница в классе

20 Августа 2021 • 08:35 Комментировать (5)
Арсенал Тула
...
Спартак Москва
21.08 16:00
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Бывший российский тренер Валерий Газзаев, который вместе с ЦСКА ставал триумфатором Кубка УЕФА, прокомментировал выступления «Спартака» на международной арене в текущем сезоне.

В частности, специалист указал на причины, из-за которых московскому клубу не удалось одолеть португальскую «Бенфику» в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Он отметил, что исполнители «Спартака» пока проигрывают в индивидуальном мастерстве подобным командам. «Мы увидели огромную разницу в качестве и уровне футбола. Футболисты из Лиссабона отличались быстротой мышления и исполнения», - сказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

При этом, экс-тренер отметил, что составу «Спартака» может позавидовать большинство представителей российской Премьер-лиги. Именно поэтому, по его словам, корни проблем нужно искать прежде всего в неправильной подготовке к таким важным матчам.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Газзаев
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
20 Августа 2021 в 10:09
ай...у мине наущилси походу...))) писаки ...мы ни кудышнаи вмести с афтарам...)))
Redwhite1959
20 Августа 2021 в 10:00
"... который вместе с ЦСКА СТАВАЛ триумфатором ..." - это - конечно - что-то!(( Вместо "становился" теперь в русском языке "ставал"...
Crocodile
20 Августа 2021 в 10:13
от зараз постановлю "два" ув журнал, тоди побачиш! - говаривал трудовик Гопкало Александр Витальевич.

вчера была статья с заголовком, шо хто-то "заслуживает на плей-офф Лиги чемпионов."

Украина таки окружает. причем в лице не самых грамотных своих граждан.
Ale10JUFC
20 Августа 2021 в 09:29
Мистер очевидность.
Ale10JUFC
20 Августа 2021 в 09:29
Мистер очевидность.
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