Газзаев: Между «Спартаком» и «Бенфикой» огромная разница в классе

Бывший российский тренер Валерий Газзаев, который вместе с ЦСКА ставал триумфатором Кубка УЕФА, прокомментировал выступления «Спартака» на международной арене в текущем сезоне.

В частности, специалист указал на причины, из-за которых московскому клубу не удалось одолеть португальскую «Бенфику» в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Он отметил, что исполнители «Спартака» пока проигрывают в индивидуальном мастерстве подобным командам. «Мы увидели огромную разницу в качестве и уровне футбола. Футболисты из Лиссабона отличались быстротой мышления и исполнения», - сказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

При этом, экс-тренер отметил, что составу «Спартака» может позавидовать большинство представителей российской Премьер-лиги. Именно поэтому, по его словам, корни проблем нужно искать прежде всего в неправильной подготовке к таким важным матчам.