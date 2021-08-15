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Россия. Премьер-лига

Пока точно не уволят: Будущее Руя Витории в «Спартаке» зависит от фортуны

15 Августа 2021 • 10:38 Комментировать (2)
Спартак Москва
1:0
Урал
окончен
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«Спартак» одержал вторую победу в российской Премьер-лиге, но успех над «Уралом» со счётом 1:0 вновь не поразил. При этом счёт обманчив. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о субботнем поединке.

Если не смотреть игру, а взглянуть на отрывистые статистические данные, «Спартак» хочется раскритиковать за игру против «Урала»: победа со счётом всего-то 1:0 над командой, которая стартовала в сезоне ещё хуже, чем «красно-белые». А ещё ведь у «Урала» было попадание в каркас. Правда, те кто смотрел матч, вспомнят, что в сетку мяч едва ли мог попасть. Да и гол-то хозяева затолкали лишь после углового. Тем не менее всё это обманчиво. «Спартак» вновь стал жертвой какого-то злого рока.

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Один Джордан Ларссон обязан был оформлять дубль, но умудрился дважды из убойной ситуации пробить точно в руки Годзюру. Можно ещё вспомнить удар Понсе тоже в голкипера соперников в дебюте поединка, а также прорыв аргентинца в начале второго тайма, когда он выбрал не самое очевидное решение бить в ближний угол. «Спартак» по игре был на голову выше «Урала» и должен был спокойно выигрывать с разницей мяча в два уж точно, а то и больше. У гостей были шансы, но их было намного меньше.  

Итоговый результат, тем не менее, влияет на восприятие «Спартака». Неудачные результаты – 4 поражения (2 из которых от «Бенфики») и 2 не слишком убедительные победы над «Крыльями Советов» и «Уралом» затмевают то, какую Руй Витория строит игру. «Красно-белые» меж тем по статистике первых туров имеют наименьшую среднюю длину передач. «Спартак» играет в короткий пас, много комбинирует и создаёт достаточное количество моментов. Разве это не то, чего так давно хотели болельщики команды?

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Матч против «Урала» стал показательным ещё в одном плане. Айртон и Рассказов даже при нулях на табло намертво сидели на своей половине поля. Руй Витория устранил проблему, когда фланговые защитники в предыдущих матчах зачастую убегали и оголяли свои зоны. Португалец не просто показал, что видит ошибки и умеет их исправлять, но мы и увидели, что игроки его слушают и слышат. Айртон и Рассказов чётко выполнили тренерскую установку, и это важно для понимания того, что в коллективе Руй Витория не потерял свой авторитет.

Конечно, игра «Спартака» далека от идеала. «Урал» тоже создал несколько моментов, а в концовке поддавил «красно-белых». Уж прижиматься к воротам на последних минутах и тем более давать беспрепятственно бить на последних секундах поединка, как позволили Железнову, ни в коем случае нельзя. Однако требовать от «Спартака» безошибочной игры на второй месяц работы главного тренера – утопия.

Неудачное начало сезона уже породило разговоры о том, что Руй Витория может довольно быстро покинуть «Спартак». Уже вспоминалась недолгая работа Унаи Эмери, который принял команду летом, но уже осенью отправился домой. Однако, кажется, у португальца в целом всё под контролем. Команда его слышит, реализует идеи на поле и прогрессирует.

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Главная проблема Руя Витории в настоящее время – это отсутствие везения. Португальцу пока просто жутко не везёт в России. Прежде всего это касается реализации. Команда при уйме моментов просто не забивает. Добавим к этому, что на старте сезона он лишился двоих сильнейших игроков команды. Без Куинси Промеса и Виктора Мозеса «Спартак» очень многое потерял в исполнительском мастерстве. Рую Витории надо дождаться, чтобы фортуна повернулась к нему лицом, и тогда результаты преобразятся. Правда, пока непонятно, что случится раньше: удача придёт, или внутриклубные склоки окончательно похоронят сезон.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
15 Августа 2021 в 11:16
О какой фортуне может идти речь, если Ларссон из убойных позиций бьёт во вратаря? Это не фортуна, а низкое исполнительское мастерство(( Я вчера обратил внимание ещё на две вещи. Первая - "Спартак" старается начать играть вертикально. Но - опять же низкое исполнительское мастерство игроков приводит к огромному проценту брака при таких передачах, а, следовательно, к потерям мяча. Вторая. Пристально наблюдаю за Джикией. Вчера только одна передача вперёд на ход Ломовицкому прошла от него, когда Годзюр получил жёлтую карточку за снос спартаковца. Остальные передачи ( а их было ещё - кот наплакал! ) капитана красно-белых вперёд были неточны(( В основном все передачи Джикии - ближнему и - назад и поперёк. Но более всего раздражает то обстоятельство, что во время атак с ходу соперников Джикия НИКОГДА не "встречает" футболиста с мячом, а ВСЕГДА пятится к своей штрафной, позволяя сопернику спокойно бить по воротам или делать передачи партнёрам. Нарушаются принципы игры в обороне - ближний к игроку соперника деф встречает, а ближний к дефу партнёр страхует его. Джикия про это либо не знает ( в "школе" не учили ), либо сознательно нарушает игровую дисциплину ( в чём я сомневаюсь ). Игроку сборной такая "игра" в защите НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНА!((
Don sangre
15 Августа 2021 в 11:02
Главная наша беда это что нефутбольные проблемы (война компроматов, неуемный язычок всем известной леди) наложились на футбольные ( новый тренер и его видение игры, медленное вкатывание в игру некоторых игроков, короткая скамейка- чуть что так пожар) в увольнения Виттории не вижу пока смысла опять придет новый будет менять. Надеюсь что до зимней паузы все таки Виттория поработает.
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