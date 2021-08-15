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Россия. Премьер-лига

«Спартак» объявил о продлении контракта с Джикией официально

15 Августа 2021 • 11:37 Комментировать
Арсенал Тула
...
Спартак Москва
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«Спартак» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Георгием Джикией. 27-летний защитник поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца мая 2024 года и имеющим опцию продления ещё на один сезон.

Георгий Джикия выступает за «Спартак» с начала 2017 календарного года после перехода из пермского «Амкара». За «красно-белых» Джикия провёл 138 матчей в различных соревнованиях. В них футболист отметился четырьмя голами.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 21 августа. В этот день команда Руя Витории сыграет на выезде против тульского «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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