«Спартак» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Георгием Джикией. 27-летний защитник поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца мая 2024 года и имеющим опцию продления ещё на один сезон.

Георгий Джикия выступает за «Спартак» с начала 2017 календарного года после перехода из пермского «Амкара». За «красно-белых» Джикия провёл 138 матчей в различных соревнованиях. В них футболист отметился четырьмя голами.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 21 августа. В этот день команда Руя Витории сыграет на выезде против тульского «Арсенала».