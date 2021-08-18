Канчельскис заявил, что «Спартак» провалит нынешний сезон

Бывший игрок сборной России Андрей Качельскис поделился мнением о происходящем в «Спартаке».

Он заявил, что в клубе уже долгое время происходит бардак, но никто не хочет это изменить. Канчельскис отметил, что руководство «Спартака» много и красиво говорит, но ничего не делает для улучшения ситуации. По его мнению, в этом сезоне «красно-белые» будут бороться за 4-5 место в чемпионате России, пишет «СЭ».

Напомним, что после четырех стартовых туров РПЛ «Спартак» находится на десятом месте, имея в своём активе шесть очков. В следующем туре команда Витории сыграет на выезде с «Арсеналом».