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Россия. Премьер-лига

Зобнин: «Мы за 10 дней три матча провели, тяжеловато пока что»

14 Августа 2021 • 19:39 Комментировать (2)
Спартак Москва
1:0
Урал
окончен
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Лучший футболист матча «Спартак» - «Урал» (1:0) Роман Зобнин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Два разных «Спартака». В первом тайме агрессивный и активный с желанием забить несколько мячей. Во втором тайме, особенно в концовке, пару моментов, которые едва не поставили победу под вопрос. Объясни, что произошло.

- Три дня назад играли в Лиге чемпионов отборочный раунд. Может быть, силенок не хватило. Это мое мнение. Мы за 10 дней три матча провели, тяжеловато пока что.

- В самом конце после окончания матча команда подошла к болельщикам. Это очень важно в контексте того, что мы видели перед началом игры. Там были баннеры и кричалки, но в конце вы с командой подошли к болельщикам, обменялись репликам. Что там было?

- Что было? Мы подошли к болельщикам, как это обычно бывает после игр, поблагодарили их, они поблагодарили нас за игру. Ничего там такого сверхъестественного не было, все как обычно, как в каждой игре.

- Все-таки это была тренерская установка? Показалось, что нет сил у команды, эмоций. Потому что ясно, когда играешь против «Урала» дома, все болельщики ждут каких-то голов, моментов. С эмоциями в команде все в порядке? Увидим ли мы дальше желание, когда команда ведет в счете, эту победу делать более крупной и уверенной?

- Согласен. По эмоциям - да, наверное. Когда часто играешь матчи, где-то уже в концовках эмоций не хватает. По поводу домашней игры с «Уралом», конечно же, мы должны забивать больше. У нас во втором тайме были моменты, нужно их реализовывать, чтобы не было такой нервной концовки. Как всегда у нас и бывает, ведя в счете 1:0, может быть, какой-то психологический барьер. Где-то пытаемся сохранить три очка, победу, может быть, из-за этого тоже.

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Спартак Москва Роман Зобнин
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Комментарии (2)
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JUMPER
14 Августа 2021 в 20:13
Хмм...тяжеловато... а другие клубы так играют много лет...))) ну ни чё рома...потерпеть осталось 6 матчей... дальше будет легко...всё вернется в привычный режим...)))
779
14 Августа 2021 в 20:08
Такое впечатление, что вы полгода из ЛЧ не вылезаете.
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окончен Нижний Новгород 1:2 Уфа
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