«Урал» посредством публикации соответствующего заявления на своем официальном сайте заявил об уходе наставника команды Юрия Матвеева.
В заявлении клуб выразил надежду на то, что Матвеев продолжит сотрудничество с клубом на другой должности, как только будет к этому готов.
Юрий Матвеев в своем последнем интервью в роли тренера уральцев поблагодарил болельщиков, технический персонал и руководство клуба.
Сообщается, что имя нового наставника «Урала» станет известно сегодня.
Под руководством Матвеева «Урал» в трех матчах российского чемпионата набрал всего 1 зачетный балл.