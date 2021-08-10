«Урал» посредством публикации соответствующего заявления на своем официальном сайте заявил об уходе наставника команды Юрия Матвеева.

В заявлении клуб выразил надежду на то, что Матвеев продолжит сотрудничество с клубом на другой должности, как только будет к этому готов.

Юрий Матвеев в своем последнем интервью в роли тренера уральцев поблагодарил болельщиков, технический персонал и руководство клуба.

Сообщается, что имя нового наставника «Урала» станет известно сегодня.

Под руководством Матвеева «Урал» в трех матчах российского чемпионата набрал всего 1 зачетный балл.