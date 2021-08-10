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Россия. Премьер-лига

Матвеев покидает пост рулевого «Урала» официально

10 Августа 2021 • 14:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
1.42 4.50 8.00
14.08 17:30
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«Урал» посредством публикации соответствующего заявления на своем официальном сайте заявил об уходе наставника команды Юрия Матвеева.

В заявлении клуб выразил надежду на то, что Матвеев продолжит сотрудничество с клубом на другой должности, как только будет к этому готов.

Юрий Матвеев в своем последнем интервью в роли тренера уральцев поблагодарил болельщиков, технический персонал и руководство клуба.

Сообщается, что имя нового наставника «Урала» станет известно сегодня.

Под руководством Матвеева «Урал» в трех матчах российского чемпионата набрал всего 1 зачетный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Юрий Матвеев
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