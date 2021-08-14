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Россия. Премьер-лига

«Спартак» скромненько обыграл «Урал», одержав вторую победу при Витории

14 Августа 2021 • 19:24 Комментировать (7)
Спартак Москва
1:0
Урал
окончен
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В матче четвёртого тура московский «Спартак» сыграл против «Урала». 

Протокол игры  
Спартак Москва 1:0 Урал
(1:0) Зобнин Роман 27'    
Максименко Александр Рассказов Николай   23' Жиго Самуэль   43' Джикия Георгий Айртон Лукас Бакаев Зелимхан   69' (Хендрикс Йоррит (   69') Крал Алекс   69' (Игнатов Михаил (   69') Зобнин Роман Ломовицкий Александр   79' (Мирзов Резиуан (   79') Ларссон Джордан   87' (Соболев Александр Сергеевич (   87') Понсе Эсекель   87' (Умяров Наиль (   87')
Запасные: Ребров Артём Марков Даниил Кутепов Илья Гапонов Илья Ещенко Андрей Литвинов Руслан
Годзюр Ярослав   45' Кулаков Денис Рыков Владимир Герасимов Алексей   33' Адамов Арсен Мишкич Даниэль Августиняк Рафал   75' (Йовичич Бранко (   75') Егорычев Андрей   76' Бикфалви Эрик Подберёзкин Вячеслав   56' (Железнов Юрий (   56') Панюков Андрей   63' (Агеев Михаил (   63')
Запасные: Панов Владимир Ибрахимай Илльдрен Кузьмичев Иван Колесниченко Кирилл Евсеев Алексей Максименко Артём Насыров Исламжан Шмыков Артём
14 августа. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Так лихо «Спартак» выиграл Кубок Матч Премьер, что провальный старт даже стал своего рода сюрпризом. На деле же успех в товарищеских матчах вновь подтвердил свою неоднозначность, а «Бенфика» объяснила «Спартаку», что в Лиге чемпионов ему делать нечего. Чуть оправдаться за португальский ужас «красно-белые» должны были в матче четвёртого тура РПЛ. В соперниках «Урал», который провалил старт сезона не хуже «Спартака».

Уже вторая отставка сезона случилась как раз в Екатеринбурге. После поражения от «Сочи» в третьем туре покинул тренерский мостик Юрий Матвеев. «Шмелиный» дебют Игоря Шалимова выпал на очень сложный матч – гостевой с обозлённым «Спартаком». Руй Витория, правда, опять не мог рассчитывать на Промеса и Мозеса, зато выпустил Ломовицкого и Крала. На острие атаки вновь очутился Понсе, а Соболев начал матч на скамейке.

Именно Эсекьель и стал автором первого интересного момента. Классно отклеился от защитников на длинный кросс Бакаева, принял мяч на грудь и тут же пробил. Годзюр на удивление спокойно парировал. Следом «Спартак» неплохо просочился через центр, но опять же уверенная игра Годзюра даже не позволяет назвать момент опасным. Понсе острым пасом нашёл Ларссона, а Джордан с дуги штрафной пробил неопасно для голкипера «Урала». Позиционные атаки у «Спартака» получались куда хуже. Из-за этого и затихла игра.

Помог «Спартаку» угловой. После первого Джикия пробил опасно – Годзюр выручил. Но уже со следующего корнера подача пошла на Жиго, тот скинул на Джикию, а Георгий отдал Зобнину. Роман ловко развернулся, в касание пробив Годзюра – 1:0. После гола игра вновь поскучнела. «Спартак» перестал давить, а позиционные атаки «Урала» угроз не несли. Только однажды кросс Кулакова нашёл голову Бикфалви, однако Эрик пробил мимо ворот. Первый тайм на низких скоростях подошёл к своему завершению.

 

Вторая половина встречи вообще началась борьбой за инициативу. Много борьбы, мяч не держался у команд, а опасных моментов не возникало. Роман Зобнин прострелом попал в руку защитнику «Урала», однако судьи на VAR не стали сигнализировать главному арбитру, «закрыв» эпизод. Затем Понсе вновь проявил себя великолепно, получив мяч в центре штрафной площади и не пожадничав. Он покатил правее на Ларссона, который «щечкой» пробил в руки Годзюру.

Ответ «Урала» получился сумбурным, но удар-скидка Мишкича врезалась в перекладину. Правда, шанс на гол там всё же был минимальным. В таком же сонном темпе матч докатился до логического завершения. Был разве что шанс у Ларссона, взмывшего на кросс Йоррита Хендрикса – Джордан пробил мимо ворот. Победил «Спартак» в итоге, победил без блеска, но три очка в копилке. А это всего вторая победа в официальном матче при Витории.

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Спартак Москва Урал
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
AndrewS
14 Августа 2021 в 20:49
Посмотрел пресс-конференцию Руя. Насколько понял, он всё списывает на плотный график, который был у команды две недели. Типо, "Рассказов и Айртон, отыгравшие все матчи, уже на грани". Ну, посмотрим, что будет после полноценной недели подготовки к следующей игре. И ещё: лично мне показалось, что Руй начинает злиться. На вопросы отвечает раздражённо!
Diman777
14 Августа 2021 в 19:58
При ьаком составе скромные победы над уралами максимум на что можно рассчитывать. Странно мы 100 летие празднуем - ощущение, что федуну ничего не надо.
Don sangre
14 Августа 2021 в 20:47
Наверное все с заремой знаки зодиака разбирает!
Redwhite1959
14 Августа 2021 в 19:58
Понравился "Спартак" до забитого гола - хорошее движение, качественный высокий прессинг. После гола и до конца игры всё это куда-то пропало. Витория старается приучить своих подопечных к вертикальному ( современному ) футболу. Но пока у его подопечных это получается плохо - процент брака при продольных передачах зашкаливает - не обучены с детских лет(( Посмотрим что будет дальше!
Don sangre
14 Августа 2021 в 20:50
Хватит времени и терпения у клуба и самого Витории к приучению- вот в чем вопрос.
779
14 Августа 2021 в 19:45
Сладили. Во время нам попался самый слабый из предшествующих соперник. Атака была чуть поживее за счёт подвижной пары напов. Но столько брака и столько недопонимания! Как будто нет за плечами нескольких совместных сезонов. Вообщем, Спартак остаётся загадкой. Бакаев начала матча прям радует, а потом полчаса и нет его. Отодвинули Айртона в защиту - не знаю. И в обороне не прибавилось и атака оскудела. Так что остаётся всё как прежде - средней паршивости.
Don sangre
14 Августа 2021 в 19:31
Скромно победили аутсайдера! Но и то дело! Много опять нереализованных моментов! Игра по прежнему даёт больше вопросов чем ответов!
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окончен Нижний Новгород 1:2 Уфа
окончен Спартак Москва 1:0 Урал 1.42 4.5 8
Идет 47 минута Ростов 0:2 ЦСКА Москва 3.9 3.4 2.1
Идет 45 минута Ахмат 2:0 Динамо Москва 3.05 3.25 2.4
15.08  17:30 Локомотив Москва ... Зенит 4.75 3.7 1.75
15.08  20:00 Рубин ... Крылья Советов 2.2 3.35 3.35
15.08  20:00 Краснодар ... Арсенал Тула
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Сегодня, 14 Августа
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