«Спартак» скромненько обыграл «Урал», одержав вторую победу при Витории

В матче четвёртого тура московский «Спартак» сыграл против «Урала».

Так лихо «Спартак» выиграл Кубок Матч Премьер, что провальный старт даже стал своего рода сюрпризом. На деле же успех в товарищеских матчах вновь подтвердил свою неоднозначность, а «Бенфика» объяснила «Спартаку», что в Лиге чемпионов ему делать нечего. Чуть оправдаться за португальский ужас «красно-белые» должны были в матче четвёртого тура РПЛ. В соперниках «Урал», который провалил старт сезона не хуже «Спартака».

Уже вторая отставка сезона случилась как раз в Екатеринбурге. После поражения от «Сочи» в третьем туре покинул тренерский мостик Юрий Матвеев. «Шмелиный» дебют Игоря Шалимова выпал на очень сложный матч – гостевой с обозлённым «Спартаком». Руй Витория, правда, опять не мог рассчитывать на Промеса и Мозеса, зато выпустил Ломовицкого и Крала. На острие атаки вновь очутился Понсе, а Соболев начал матч на скамейке.

Именно Эсекьель и стал автором первого интересного момента. Классно отклеился от защитников на длинный кросс Бакаева, принял мяч на грудь и тут же пробил. Годзюр на удивление спокойно парировал. Следом «Спартак» неплохо просочился через центр, но опять же уверенная игра Годзюра даже не позволяет назвать момент опасным. Понсе острым пасом нашёл Ларссона, а Джордан с дуги штрафной пробил неопасно для голкипера «Урала». Позиционные атаки у «Спартака» получались куда хуже. Из-за этого и затихла игра.

Помог «Спартаку» угловой. После первого Джикия пробил опасно – Годзюр выручил. Но уже со следующего корнера подача пошла на Жиго, тот скинул на Джикию, а Георгий отдал Зобнину. Роман ловко развернулся, в касание пробив Годзюра – 1:0. После гола игра вновь поскучнела. «Спартак» перестал давить, а позиционные атаки «Урала» угроз не несли. Только однажды кросс Кулакова нашёл голову Бикфалви, однако Эрик пробил мимо ворот. Первый тайм на низких скоростях подошёл к своему завершению.

Гол Романа Зобнина, благодаря которому мы выигрываем после первого тайма #СпартакУрал pic.twitter.com/C8EyImOeEF — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 14, 2021

Вторая половина встречи вообще началась борьбой за инициативу. Много борьбы, мяч не держался у команд, а опасных моментов не возникало. Роман Зобнин прострелом попал в руку защитнику «Урала», однако судьи на VAR не стали сигнализировать главному арбитру, «закрыв» эпизод. Затем Понсе вновь проявил себя великолепно, получив мяч в центре штрафной площади и не пожадничав. Он покатил правее на Ларссона, который «щечкой» пробил в руки Годзюру.

Ответ «Урала» получился сумбурным, но удар-скидка Мишкича врезалась в перекладину. Правда, шанс на гол там всё же был минимальным. В таком же сонном темпе матч докатился до логического завершения. Был разве что шанс у Ларссона, взмывшего на кросс Йоррита Хендрикса – Джордан пробил мимо ворот. Победил «Спартак» в итоге, победил без блеска, но три очка в копилке. А это всего вторая победа в официальном матче при Витории.