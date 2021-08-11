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Россия. Премьер-лига

УЕФА признал, что гол «Бенфики» в матче со «Спартаком» был забит из офсайда

11 Августа 2021 • 22:04 Комментировать (2)
Спартак Москва
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14.08 17:30
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Судейский комитет УЕФА негласно признал, что бригада Срджана Йовановича допустила ошибку, которая привела к забитому голу в первом матче третьего квалификационном раунде Лиги чемпионов между командами «Спартак» и «Бенфика». 

Португальский клуб забил свой первый мяч в дебюте второго тайма. Однако, в этом эпизоде ошибку допустил второй помощник судьи, который не заметил положение «вне игры» y футболиста «орлов». В итоге, гол Рафы Силвы был забит не по правилам, потому что Пицци находился в «пассивном» офсайде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

Напоминаем, что «Бенфика» дважды победила «Спартак» со счётом 2:0 и прошла в плей-офф Лиги Чемпионов. Московский клуб, в свою очередь, будет играть в группе Лиги Европы УЕФА.


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Спартак Москва Бенфика Лига Чемпионов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
11 Августа 2021 в 22:57
Судей - в солнечный Магадан, а Спартак сразу в 1/8 финала ЛЧ
Zenituwka
11 Августа 2021 в 22:46
По-любому заговор.))
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