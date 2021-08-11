УЕФА признал, что гол «Бенфики» в матче со «Спартаком» был забит из офсайда

Судейский комитет УЕФА негласно признал, что бригада Срджана Йовановича допустила ошибку, которая привела к забитому голу в первом матче третьего квалификационном раунде Лиги чемпионов между командами «Спартак» и «Бенфика».

Португальский клуб забил свой первый мяч в дебюте второго тайма. Однако, в этом эпизоде ошибку допустил второй помощник судьи, который не заметил положение «вне игры» y футболиста «орлов». В итоге, гол Рафы Силвы был забит не по правилам, потому что Пицци находился в «пассивном» офсайде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

Напоминаем, что «Бенфика» дважды победила «Спартак» со счётом 2:0 и прошла в плей-офф Лиги Чемпионов. Московский клуб, в свою очередь, будет играть в группе Лиги Европы УЕФА.