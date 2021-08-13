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Россия. Премьер-лига

Яровинский: «В жизни не пошел работать в «Спартак»

13 Августа 2021 • 15:06 Комментировать
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский не будет работать в «Спартаке». Об этом он заявил, отвечая на вопрос о возможном назначении в московский клуб.

Яровинский отметил, что Зарема Салихова не предлагала ему работу в московском клубе, но если бы это произошло, то он бы «в жизни не пошел туда работать» по своим убеждениям. По его словам, в «Рубине» сейчас строится интересный проект с хорошим коллективом, который нельзя бросать на полпути, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов покинул «красно-белых» из-за конфликта с Заремой Салиховой. Позже известный футбольный комментатор Нобель Арустамян заявил, что в клубе хотят видеть на этой должности иностранца.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Олег Яровинский
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