Яровинский: «В жизни не пошел работать в «Спартак»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский не будет работать в «Спартаке». Об этом он заявил, отвечая на вопрос о возможном назначении в московский клуб.

Яровинский отметил, что Зарема Салихова не предлагала ему работу в московском клубе, но если бы это произошло, то он бы «в жизни не пошел туда работать» по своим убеждениям. По его словам, в «Рубине» сейчас строится интересный проект с хорошим коллективом, который нельзя бросать на полпути, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов покинул «красно-белых» из-за конфликта с Заремой Салиховой. Позже известный футбольный комментатор Нобель Арустамян заявил, что в клубе хотят видеть на этой должности иностранца.