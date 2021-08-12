Джикия продлит контракт со «Спартаком»

Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия в скором времени подпишет с клубом новый контракт, сообщает «Р-Спорт».

Об этом сегодня заявил Евгений Мележиков, который является генеральным директором «красно-белых». Текущее соглашение 27-летнего игрока действует до 2022 года.

Джикия перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года. Вскоре он стал игроком стартового состава и вместе с клубом добился победы в Российской Премьер-лиге. За последующие четыре с половиной сезона защитник провел 135 матчей по всех турнирах, забил четыре мяча и в итоге был удостоен капитанской повязки.