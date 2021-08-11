Потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы: «Красно-белые» окажутся в третьей или четвёртой корзине Лиги Европы

«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и осенью выступит в Лиге Европы, где просто не будет. Скорее всего, «красно-белые» окажутся в третьей корзине при жеребьёвке турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прикидывает расклады.

«Спартак» во вторник проиграл «Бенфике» и теперь сыграет в Лиге Европы. При этом даже во втором по значимости еврокубке «красно-белые» получат довольно сложную группу. Виной тому рейтинг команды и новая формула турнира. В этом сезоне в Лиге Европы выступят 32 команды, разбитые на 8 групп. «Спартак» со своим рейтингом 18.500 окажется в лучшем случае в третьей корзине.

Уже известно, что при жеребьёвке Лиги Европы выше «Спартака» будут следующие 13 команд: «Лион», «Наполи», «Байер», «Лацио», «Брага», «Айнтрахт», «Лестер», «Локомотив», «Генк», «Марсель», «Вест Хэм», «Реал Сосьедад» и «Бетис».

Добавим к этому списку ещё две команды. Дело в том, что в отборе Лиги чемпионов сыграют «Бенфика» и ПСВ, а также «Шахтёр» и «Монако». Проигравшие в этих парах отправятся в Лигу Европы и также окажутся посеянными выше «Спартака».

В остальном многое зависит от квалификации, но шансы «красно-белых» на вторую корзину мизерны. Во-первых, «Селтик» в первом матче обыграл чешский «Яблонец» в гостях 4:2, а такое преимущество упустить почти невозможно. Если не случится чуда, то клуб из Глазго сыграет с АЗ в следующем раунде отбора. Любой из этих клубов также имеет рейтинг выше, чем у «Спартака», что автоматически лишит «красно-белых» надежд на вторую корзину.

Добавим к этому, что в групповой этап Лиги Европы могут пробиться «Фенербахче», «Славия», «Црвена Звезда», «Олимпиакос», чей рейтинг также выше, чем у «Спартака». Кроме того, из отбора Лиги чемпионов во второй еврокубок могут вылететь загребское «Динамо», «Зальцбург», «Янг Бойз» и «Лудогорец». Таким образом, в самом худшем случае московский клуб окажется в четвёртой корзине при жеребьёвке Лиги Европы.

Андрей Центров