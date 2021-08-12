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Россия. Премьер-лига

​На матчах «Спартака» и ЦСКА поменяли ВАР

12 Августа 2021 • 18:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
1.40 4.50 8.50
14.08 17:30
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РФС проинформировал общественность об изменениях в списке судейских назначений на матчи ближайшего тура Премьер-лиги. Алексей Амелин сдал положительный тест на коронавирус, поэтому он не сможет отработать в качестве ВАР на матче «Ростов» - ЦСКА. Вместо него это сделает Анатолий Жабченко, который изначально получил назначение на игру «Спартак» - «Урал» как ВАР. Теперь на эту игру был поставлен Евгений Турбин.

Матчи четвёртого тура чемпионата России пройдут в субботу и воскресенье - 14 и 15 августа.

Добавим, что после трёх туров без потерь в Премьер-лиге России идут три команды – «Зенит», «Динамо» и «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Турбин Алексей Амелин Анатолий Жабченко
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