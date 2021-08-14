Витория: «Во втором тайме начала сказываться усталость, и я считаю, что это не удивительно»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм, я считаю, что мы отыграли хорошо, мы контролировали игру. Во втором тайме начала сказываться усталость, и я считаю, что это не удивительно, поскольку мы отыграли четыре матча за последние 11 дней, при этом два достаточно длинных перелета. И игры были тяжелые и ответственные, поэтому естественным образом начала проявляться усталость. Не было уже физической и психологической свежести. Если бы был полноценный микроцикл, мы бы играли бодрее и соответственно могли бы больше забить. Тем не менее, несмотря на усталость, ребята сыграли надежно в обороне во втором тайме. В итоге закономерная победа 1:0.

- Крайние защитники Айртон и Рассказов сегодня весь матч не так активно шли вперед, как в предыдущих матчах. С чем это связано?

- Относительно Николая Рассказова, сегодня он играл на позиции правого центрального защитника, поэтому изначально я сказал ему не выходить сильно вперед, не выдергиваться. Ширину и остроту на этом фланге нам сегодня обеспечивал Зелимхан Бакаев, который за счет того, что играл широко, оттягивал оборону соперника. Получалось, что либо он атаковал по флангу, либо отвлекал соперника для открывания Ларссона. Айртон сегодня меньше подключался, потому что, как я уже сказал, он отыграл все матчи. Также сказалась накопленная усталость. Также соперники на его фланге были более подготовленные.