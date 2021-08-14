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Россия. Премьер-лига

Игровая схема «Спартака» стала сюрпризом для Шалимова

14 Августа 2021 • 22:27 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Урал
окончен
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Чем-то мы довольны, чем-то - недовольны, но мы перед игрой ожидали, что они будут играть в четыре защитника, то есть, мы ожидали схему 4-3-3 либо 4-4-2. Когда мы увидели разминку, то увидели, что они будут играть в три центральных, поэтому в раздевалке буквально за три минуты… мы это совсем не готовили и не объясняли, здесь у нас трудности были, но ребята справились. Я считаю, что для нас это нормальная игра. Моменты были у них и у нас. Не надо было первыми пропускать с углового, поэтому первый тайм такой достаточно равный. Инициатива переходила, то они владели мячом, то мы владели мячом какое-то время. Моменты создавались тяжело, но мы им позволили уходить в быстрые атаки за счет потерь в центре поля. Потому что мы старались низом играть. Вот эти потери и обрезы они были, соперник уходил в быстрые атаки, но ничего не мог завершить. То есть, где-то мы с одной стороны авантюрно играли, но мы решили таким образом сыграть. Для первой игры нормально, результатом, конечно, недоволен. Не скажу, что мы могли выиграть, но если бы не пропустили, то не проиграть, по крайней мере, могли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Игорь Шалимов
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