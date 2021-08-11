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Россия. Премьер-лига

Президент «Урала»: «Шалимов - топ-тренер, он даст нужный результат»

11 Августа 2021 • 09:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
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14.08 17:30
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал смену главного тренера команды. Вместо Юрия Матвеева пост наставника коллектива занял Игорь Шалимов, известный по работе в «Краснодаре» и «Ахмате».

«Игорь Михайлович - топовый тренер, который усилит нашу команду. Он способен дать нужный результат», - приводит слова руководителя «Спорт-экспресс».

Контракт Шалимова с «Уралом» рассчитан на два года.

В трех турах чемпионата России команда из Екатеринбурга потерпела два поражения и один раз сыграла вничью. С одним набранным очком «Урал» занимает 15 место в таблице.

В четвертом туре подопечные Шалимова пожалуют в гости к московскому «Спартаку». Матч пройдет 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Шалимов Григорий Иванов
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