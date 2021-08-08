«Советский Спорт» выйдет с провокационной обложкой в адрес «Спартака»

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова и бывший спортивный директор клуба Дмитрий Попов устроили публичную перепалку в «Телеграме» и войну скринов, что отрицательно сказывалось на реноме самого клуба. В итоге Салихова объявила о том, что покидает эту социальную сеть.

По итогам скандальной переписки «Советский спорт» в понедельник выйдет с белой обложкой, на которой будет написано крупными буквами «Здесь мы хотели нарисовать ПОЖАР В СВИНАРНИКЕ». А ниже добавлено: «Мы хотим, чтобы клуб перестал быть посмешицем».

Весьма вероятно, что журналисты издания в очередной раз потеряют возможность аккредитации на матчи «красно-белых».