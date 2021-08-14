Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» над «Уралом» (1:0).

«Конечно, «Урал» - подходящий соперник для «Спартака», чтобы выбраться из серии неудач. Мы видим, где в таблице находится «Урал». Хотя сегодня моментами «Урал» ничем не уступал «красно-белым». В конце игры они могли и забить. Трудная победа для «Спартака». Но сейчас лёгких побед не бывает, потому что нашим командам показали сейчас наш уровень. Любая победа сейчас приносит им радость, даже с минимальным счётом. Наш чемпионат отличается от других, тут можно две-три игры выиграть и опять оказаться в тройке. У «Спартака» и календарь нормальный, «Нижнему» они тогда проиграли случайно.

Не сказал бы, что сегодня игра «Спартака» была хорошей. До этого я говорил, что они по игре гораздо сильнее соперников, но проигрывали. Сегодня с небольшим перевесом игра протекала. По ударам «Спартак» был лучше, но это нормально, у «Урала», не знаю, кто может ударить по воротам. За последние три игры «Спартак» многое потерял, поэтому эта победа была трудной. Сейчас после победы про те поражения уже забудут, у команды 6 очков, следующий матч выигрывай и набирай 9», - сказал Мостовой.