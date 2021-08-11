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Россия. Премьер-лига

Червиченко: «У Федуна никто «Спартак» купить не сможет»

11 Августа 2021 • 22:30 Комментировать
Спартак Москва
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Урал
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14.08 17:30
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После вылета «Спартака» из Лиги чемпионов от «Бенфики» бывший владелец московского клуба Андрей Червиченко рассказал o том, считает ли он уход Федуна из клуба возможным, и если да, то куда?

«Никто ничего не покинет, ниоткуда не уйдет. У Федуна никто ничего купить не сможет», - сообщил российский бизнесмен «Спорту день за днём». Андрей Владимирович сказал болельщикам, что они могут не просить отставки президента «красно-белых», поскольку, сейчас не найдется никого, кто готов будет работать c московским коллективом. 

Червиченко также отметил, что деньги, которые Леонид Арнольдович потратил, вряд ли в ближайшее время окупятся. Это связано c тем, что клуб вылетел из Лиги чемпионов и потерял хороший источник дохода. Плюс, существует очень много непонятных нюансов в структуре работы команды.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Леонид Федун
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