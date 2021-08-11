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Россия. Премьер-лига

Арустамян: «На позицию спортивного директора «Спартак» рассматривает исключительно иностранца»

11 Августа 2021 • 18:19 Комментировать (2)
Спартак Москва
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Урал
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14.08 17:30
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Известный футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию в московском «Спартаке».

Он отметил, что Руй Витория останется главным тренером команды, так как в клубе некому делать перестановки. Также комментатор предположил, что новый спортивный директор клуба появится в сентябре и добавил, что новых трансферов ждать не стоит. По его словам, в «Спартаке» на эту должность рассматривают исключительно иностранцев, у которых есть опыт работы в европейских чемпионатах.

Напомним, что прошлый спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов покинул эту должность из-за конфликта с Заремой Салиховой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нобель Арустамян
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
11 Августа 2021 в 20:04
ПФЛ - наш новый дом? Как в 1978-м?
Lazarevs08
11 Августа 2021 в 18:58
Своих нельзя, воруют, мухлюют...))) Иностранцы через пол года превращаются в "наших".... Это какая то жирная ОПА.... Спартак в пуках потерявшей берега от богатства семьи стал игрушкой, все хотят порулить, даже дети пишут рекомендации тренеру, вот только вместе с клубом, игрушкой стали и миллионы болельщиков, на которых семье, конечно же наплевать. Хочется сказать федуну спасибо, за стадион, но еще больше хочется сказать - прощай. Вот честно, если бы сейчас предложили выбор : стадион и нынешний позор, или мыканье по разным аренам и достойную игру команды и такое же поведение руководства, боюсь от стадиора я бы отказался(((
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