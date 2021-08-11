Арустамян: «На позицию спортивного директора «Спартак» рассматривает исключительно иностранца»

Известный футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию в московском «Спартаке».

Он отметил, что Руй Витория останется главным тренером команды, так как в клубе некому делать перестановки. Также комментатор предположил, что новый спортивный директор клуба появится в сентябре и добавил, что новых трансферов ждать не стоит. По его словам, в «Спартаке» на эту должность рассматривают исключительно иностранцев, у которых есть опыт работы в европейских чемпионатах.

Напомним, что прошлый спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов покинул эту должность из-за конфликта с Заремой Салиховой.