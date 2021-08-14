Червиченко считает, что у «Спартака» мало поводов для оптимизма

Андрей Червиченко, ранее занимавший должность президента «Спартака», поделился мнением о выступлениях команды в текущем сезоне РПЛ.

По мнению Червиченко, «Спартак» даже при плохой игре «Урала» мог пропустить. Так, игра москвичей экс-президенту не понравилась.

«На данный момент поводов для оптимизма у «Спартака» не так много. Мне кажется, затянулся процесс оптимизации состава», - сказал Червиченко в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» обыграл «Урал» 1:0. Победа помогла «спартаковцам» подняться на восьмую строку в турнирной таблице чемпионата.