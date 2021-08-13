Полузащитник китайского «Бэйцзин Гоань» Фернандо близок к расторжению контракта со своим клубом. В четверг стало известно о том, что бразилец ведет переговоры с «Бешикташем», а турецкий клуб консультировался по этому вопросу с главным тренером киевского «Динамо» Мирчей Луческу, который ранее тренировал Фернандо в «Шахтёре».

Что касается потенциального возвращения Фернандо в «Спартак», агент футболиста эксклюзивно ответил сетевому издания «Евро-Футбол.Ру»:

- Мы не получали никаких предложений, хотя у нас были предварительные переговоры со «Спартаком». Мы тщательно следим за ситуацией, - заявил агент.

Фернандо забил 11 голов в 78 матчах за «Спартак».