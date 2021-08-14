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Россия. Премьер-лига

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Шишкина: «Спартак» может вылететь»

14 Августа 2021 • 18:39 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Урал
1.40 4.50 8.50
2-й тайм
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина высказалась об игре московского «Спартака» в текущем сезоне РПЛ, предсказав команде не самое лучшее его окончание.

«Спартак» может вылететь», - заявила спортсменка в эфире канала «Матч Премьер».

Москвичи после трех туров российского чемпионата пребывают в затруднительном положении, команда добыла всего одну победу при двух поражениях. В эти минуты проходит поединок «Спартака» против «Урала». По состоянию на начало второй половины игры «красно-белые» ведут минимально 1:0. На 27-й минуте голом отметился полузащитник Роман Зобнин.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Роман Зобнин РПЛ
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