Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Шишкина: «Спартак» может вылететь»

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина высказалась об игре московского «Спартака» в текущем сезоне РПЛ, предсказав команде не самое лучшее его окончание.

«Спартак» может вылететь», - заявила спортсменка в эфире канала «Матч Премьер».

Москвичи после трех туров российского чемпионата пребывают в затруднительном положении, команда добыла всего одну победу при двух поражениях. В эти минуты проходит поединок «Спартака» против «Урала». По состоянию на начало второй половины игры «красно-белые» ведут минимально 1:0. На 27-й минуте голом отметился полузащитник Роман Зобнин.