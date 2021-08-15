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Россия. Премьер-лига

​Петржела: «Спартак» будет бороться за чемпионство»

15 Августа 2021 • 14:31 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:0
Урал
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Властимил Петржела, который в своё время возглавлял «Зенит», поделился своим мнением по поводу перспектив «Спартака».

После четырёх сыгранных матчей чемпионата команда Руя Витории имеет в своём активе шесть зачётных баллов (две победы, два поражения).

«Думаю, что «Спартак» постепенно наберёт форму и будет играть гораздо лучше. Я считаю, что «красно-белые» будут бороться за чемпионство», - высказался Петржела для «Спорт-Экспресса».

В число претендентов на титул чемпиона России Властимил Петржела также включил московский «Локомотив» и питерский «Зенит».

Добавим, что в трёх последних сезонах титул Премьер-лиги России завоёвывал «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Властимил Петржела
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Lazarevs08
15 Августа 2021 в 15:28
Спасибо тебе дядя, за хороший прогноз))) Жаль только, жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе.....уже не верю, смотрю на федунца, и не верю.....
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