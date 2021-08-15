​Петржела: «Спартак» будет бороться за чемпионство»

Властимил Петржела, который в своё время возглавлял «Зенит», поделился своим мнением по поводу перспектив «Спартака».

После четырёх сыгранных матчей чемпионата команда Руя Витории имеет в своём активе шесть зачётных баллов (две победы, два поражения).

«Думаю, что «Спартак» постепенно наберёт форму и будет играть гораздо лучше. Я считаю, что «красно-белые» будут бороться за чемпионство», - высказался Петржела для «Спорт-Экспресса».

В число претендентов на титул чемпиона России Властимил Петржела также включил московский «Локомотив» и питерский «Зенит».

Добавим, что в трёх последних сезонах титул Премьер-лиги России завоёвывал «Зенит».