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Россия. Премьер-лига

Жезуш: «Руй Витория будет успешен в России»

12 Августа 2021 • 21:41 Комментировать
Спартак Москва
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Урал
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14.08 17:30
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Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш рассказал о том, что думает о перспективах своего соотечественника Руя Витории во главе московского «Спартака», пишет издание Sado Desporto.

Для начала португальский специалист отметил, что противостояние «Спартака» и «Бенфики» нельзя было считать личным столкновением наставников — это была встреча двух команд, в которой одна сыграла лучше другой. По словам Жезуша, тренер «красно-белых» обязательно добьется успеха в российском футболе, поскольку у всех португальцев ранее это получалось.

Также он отметил, что представители его страны являются лучшими тренерами мира.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Лига Чемпионов Жорже Жезуш Руй Витория
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