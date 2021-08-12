Жезуш: «Руй Витория будет успешен в России»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш рассказал о том, что думает о перспективах своего соотечественника Руя Витории во главе московского «Спартака», пишет издание Sado Desporto.

Для начала португальский специалист отметил, что противостояние «Спартака» и «Бенфики» нельзя было считать личным столкновением наставников — это была встреча двух команд, в которой одна сыграла лучше другой. По словам Жезуша, тренер «красно-белых» обязательно добьется успеха в российском футболе, поскольку у всех португальцев ранее это получалось.

Также он отметил, что представители его страны являются лучшими тренерами мира.