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Россия. Премьер-лига

Кафельников возмущён высокой зарплатой Соболева в «Спартаке»

13 Августа 2021 • 23:29 Комментировать (2)
Спартак Москва
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Бывший теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о продлении соглашения Александра Соболева c московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что по новому контракту нападающий будет получать в год два миллиона евро. Кафельников возмущён высокой зарплатой 24-летнего форварда, так как, по его мнению, играет тот очень посредственно.

«За то как играет, он максимум должен получать 200-250 тысяч евро в год», - заявил экс-теннисист «Спорт-Экспрессу».

Новое соглашение рассчитано до конца июня 2026 года. В минувшем сезоне футболист провёл за «красно-белых» 42 матча, в которых забил 19 голов и сделал восемь голевых передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Кафельников Александр Соболев
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
779
13 Августа 2021 в 23:47
Кафельников болен. Зачем у клинического пациента брать интервью?
JUMPER
13 Августа 2021 в 23:46
енто всиго лиш... чуток болши 400 ты.ров в день...))) нармуль...пагулять можна...))) чо вазмущатьси та...)))
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