Кафельников возмущён высокой зарплатой Соболева в «Спартаке»

Бывший теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о продлении соглашения Александра Соболева c московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что по новому контракту нападающий будет получать в год два миллиона евро. Кафельников возмущён высокой зарплатой 24-летнего форварда, так как, по его мнению, играет тот очень посредственно.

«За то как играет, он максимум должен получать 200-250 тысяч евро в год», - заявил экс-теннисист «Спорт-Экспрессу».

Новое соглашение рассчитано до конца июня 2026 года. В минувшем сезоне футболист провёл за «красно-белых» 42 матча, в которых забил 19 голов и сделал восемь голевых передач.