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Россия. Премьер-лига

Ларссон и Понсе - в атаке «Спартака» на матч с «Уралом»

14 Августа 2021 • 16:48 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Урал
1.40 4.50 8.50
1-й тайм
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В рамках четвертого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» примет екатеринбургский «Урал». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящий поединок.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев, Крал, Зобнин, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Панюков.

Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. За текстовой трансляцией противостояния можно наблюдать на Liveresult.ru.

После трех туров «красно-белые» набрали три очка и занимают 11 строчку в таблице чемпионата России. На счету «Урала» всего один балл, клуб находится на 15 месте.

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Спартак Москва Урал
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Идет 38 минута Спартак Москва 1:0 Урал 1.4 4.5 8.5
14.08  20:00 Ростов ... ЦСКА Москва 3.2 3.4 2.25
14.08  20:00 Ахмат ... Динамо Москва 3.25 3.45 2.2
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