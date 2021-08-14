Ларссон и Понсе - в атаке «Спартака» на матч с «Уралом»

В рамках четвертого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» примет екатеринбургский «Урал». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящий поединок.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев, Крал, Зобнин, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Панюков.

Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. За текстовой трансляцией противостояния можно наблюдать на Liveresult.ru.

После трех туров «красно-белые» набрали три очка и занимают 11 строчку в таблице чемпионата России. На счету «Урала» всего один балл, клуб находится на 15 месте.