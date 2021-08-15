Соболев отреагировал на критику фанатов

На матче «Спартак» - «Урал» фанаты московской команды вывесили баннер с текстом: «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в «телеге» его восхвалять». После игры футболист высказался на этот счёт.

«Баннер видел. Абсолютно нормально к этому отнёсся. Я нормально отношусь к критике. Показываю плохую игру – критикуют. Я этого не отрицаю. Нужно посидеть подумать на замене и исправлять свою игру.

Сбавил ли я? Просто не идёт игра, не могу забить. Немного давит эта ситуация, но я уверен, что в следующих играх забью и, так сказать, прорвёт.

У каждого футболиста бывает спад, играть на высоком уровне постоянно очень сложно. Где-то, может быть, я дал слабину на тренировках. Самое главное – что я это осознаю. Все видят, что я сбавил. Буду работать. Моя игра заслуживает критики», - рассказал Соболев журналистам.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Урал» со счётом 1:0.