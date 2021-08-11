Шалимов дал напутствие команде «Урала» на первой тренировке

Новый главный тренер «Урала» Игорь Шалимов обратился к команде на первой тренировке. Его речь в адрес игроков привёл клубный канал в YouTube .

- Это важно: нельзя забрасывать футбол, если нет результата. Ни во время время, ни в какой-то период, когда нет результата, когда там может быть неудача. Это нельзя делать. Надо относиться к футболу, нельзя на него плевать. Я просто к чему говорю? Он даст тебе обратку, вроде тебе дали историю - играй. У тебя профессия играть, ты деньги зарабатываешь, ты известный человек, ты туда начинаешь плевать, и всё разворачивается в другую сторону. То есть, ты начинаешь не играть в футбол, а начинаешь мучиться. Всё это зависит от нас от всех и в частности от каждого.

Вот есть же везет или не везет, кто-то на 90-й забивает, а кто-то на 90-й пропускает. Ты говоришь: просто так «нам повезло». «Нам не повезло» в атаке вообще не может быть, то есть, такого нет. «Нам повезло», если нам не забили. То есть, такого нет. Нам повезло, когда нам не забили, то есть, куда-то там, момент был и не забили. Вот тут нам повезло. А когда мы не забиваем сами, везение здесь ни при чем. Здесь подготовка к игре, и другие вещи получаются. Кому-то везет, а кому-то не везет. Где-то они не забивают с метра, а мы, например, с рикошета какого-то забиваем, значит, мы это заслужили. Неважно, ты можешь и обороняться, потому что подготовка… вот сейчас начинается подготовка к «Спартаку», к следующей игре. Как мы потренируемся?

Если у тебя не получается в плане забить 10 из 10, а из 10 ты забиваешь, например, один, то надо напрягаться, правильно? И во всем. То есть, сначала надо тогда напрягаться. Если у меня не получается, и я не могу - неважно, сколько мне лет, неважно, какой у меня опыт, какая зарплата у меня, неважно, сколько за меня заплатили. Это вообще не играет роли. В футболе, надо понимать, то, что было вчера, нахрен никому не нужно. Футбол - это то, что сегодня, в футболе не живут прошлым, в футболе прошлого нет. Это надо понимать, в футболе всегда есть шанс. Если у меня вчера было плохо, у меня есть шанс сегодня сделать хорошо, всё от меня зависит. Если у меня все было хорошо, надо дальше напрягаться, это не значит, что дальше все будет хорошо, потому что у меня раньше было хорошо. В футболе нет такого. Это что-то другое. Я настраиваю: надо чуть взбодриться. Не надо там напрягаться, стараться. Ты делаешь как бы расслабленно, но ты здесь, у тебя не должно быть брака в простых ситуациях для начала. Хорошо? Поэтому такая тренировка. Погнали! Просыпаемся! Давайте!