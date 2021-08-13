Романцев ответил на вопрос об обстановке в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев, дал комментарий по поводу обстановки в клубе после первых игр этого сезона.

«Ситуация в клубе? Извините, но я всегда говорю только о футболе», - заявил специалист «Спорт-Экспрессу». Также Романцев уверен, что критика со стороны фанатов и СМИ полностью обоснована, поскольку московский клуб очень плохо начал сезон в национальном чемпионате и показал невнятную игру в Лиге чемпионов.

«Красно-белые» занимают 11-ю позицию в таблице Тинькофф РПЛ. При этом они одержали одну победу и потерпели два поражения. Также команда дважды проиграла португальской «Бенфике» и вылетела из Лиги чемпионов.