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Россия. Премьер-лига

Романцев ответил на вопрос об обстановке в «Спартаке»

13 Августа 2021 • 20:52 Комментировать
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Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев, дал комментарий по поводу обстановки в клубе после первых игр этого сезона.

«Ситуация в клубе? Извините, но я всегда говорю только о футболе», - заявил специалист «Спорт-Экспрессу». Также Романцев уверен, что критика со стороны фанатов и СМИ полностью обоснована, поскольку московский клуб очень плохо начал сезон в национальном чемпионате и показал невнятную игру в Лиге чемпионов.

«Красно-белые» занимают 11-ю позицию в таблице Тинькофф РПЛ. При этом они одержали одну победу и потерпели два поражения. Также команда дважды проиграла португальской «Бенфике» и вылетела из Лиги чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Леонид Федун
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