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Россия. Премьер-лига

Соболев продлил соглашение со «Спартаком»

12 Августа 2021 • 20:20 Комментировать
Спартак Москва
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Урал
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14.08 17:30
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Российский форвард Александр Соболев продлил своё соглашение c московским «Спартаком». Контракт рассчитан до конца июня 2024 года, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

За «красно-белых» нападающий выступает c июля 2020 года. За это время он провёл 42 матча за клуб во всех соревнованиях. Забил при этом 19 голов и сделал восемь результативных передач.

После трёх туров Тинькофф РПЛ «гладиаторы» одержали только одну победу, переиграв «Крылья Советов» со счётом 1:0. Также москвичи потерпели два поражения: от «Рубина» (0:1) и от «Нижнего Новгорода» (1:2). Как итог, «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице.


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Спартак Москва Александр Соболев
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