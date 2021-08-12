Соболев продлил соглашение со «Спартаком»

Российский форвард Александр Соболев продлил своё соглашение c московским «Спартаком». Контракт рассчитан до конца июня 2024 года, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

За «красно-белых» нападающий выступает c июля 2020 года. За это время он провёл 42 матча за клуб во всех соревнованиях. Забил при этом 19 голов и сделал восемь результативных передач.

После трёх туров Тинькофф РПЛ «гладиаторы» одержали только одну победу, переиграв «Крылья Советов» со счётом 1:0. Также москвичи потерпели два поражения: от «Рубина» (0:1) и от «Нижнего Новгорода» (1:2). Как итог, «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице.