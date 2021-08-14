Витория высказался о критике фанатов «Спартака»

Руй Витория, занимающий место в технической зоне «Спартака», ответил вопрос о критике фанатов «красно-белых». Напомним, на матче с «Уралом» на трибунах домашней арены были вывешены баннеры с негативными высказываниями в сторону некоторых из футболистов.

«Конечно, я еще не настолько хорошо владею русским языком, чтобы понимать, что поют и кричат с трибун», - передает слова Витории Sport24.

По словам специалиста, он несмотря ни на что уважает мнение фанатов. Также тренер поблагодарил их за поддержку во время матча с «Уралом».

«Красно-белые» обыграли оппонента 1:0, единственным голом отметился игрок средней линии Роман Зобнин. Теперь у «Спартака» шесть набранных баллов и восьмая строка в турнирной таблице первенства.