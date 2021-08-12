Стала известна зарплата Соболева по новому контракту со «Спартаком»

Зарплата нападающего московского «Спартака» Александра Соболева будет составлять порядка двух миллионов евро в год, пишет Sport24.

Помимо этого, футболисту полагается миллион евро в качестве подписного бонуса. Новое соглашение Соболев подписал сегодня, оно рассчитано на пять лет.

В «Спартак» 24-летний форвард перебрался из «Крыльев Советов» в январе 2020 года. Сначала он полгода выступал за «красно-белых» в аренде, а летом того же года состоялся его окончательный переход в клуб. За последние полтора сезона Соболев провел в составе «Спартака» 42 матча во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 8 результативных передач.