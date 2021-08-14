Бакаев прокомментировал игру «Спартака» с «Уралом»

Игрок средней линии московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями после матча своей команды с «Уралом» в рамках четвертого тура российской Премьер-лиги.

Бакаев отметил, что главной целью была добыча победы. Игрок выразил надежду, что результат поможет коллективу обрести уверенность.

Игра забудется, главное — результат, а игра придет, я надеюсь», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

«Спартак» одолел «Урал» минимально (1:0), автором единственного гола стал Роман Зобнин. Теперь у москвичей шестёрка в графе набранных баллов.