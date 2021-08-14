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Россия. Премьер-лига

Бубнов спрогнозировал результат матча «Спартак» - «Урал»

14 Августа 2021 • 13:32 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Урал
1.40 4.50 8.50
Через 2 ч. 16 мин.
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Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в рамках четвертого тура чемпионата России.

«Прогноз: 1:0. Обе команды плохо стартовали. У «красно-белых» плохой информационной фон после провального начала сезона и вылета из ЛЧ, но они лучше укомплектованы», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч «Спартак» - «Урал» пройдет на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

После трех туров хозяева занимают десятое место в таблице Премьер-лиги, а гости находятся на предпоследней строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Александр Бубнов прогнозы на футбол
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Bernard
14 Августа 2021 в 14:03
Очень хочется надеяться, что бубновский прогноз (в части собственно победы, а не счета на табло) претворится в реальность! Но, как не жаль, присутствует не очень приятное ощущение, что "шалимовцы" смогут увезти из Москвы, как минимум, ничью.
AndrewS
14 Августа 2021 в 13:53
Перед игрой мяч святой водой окропите. И ворота. А то они опять против нас играть будут! :)
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14.08  17:30 Нижний Новгород ... Уфа
14.08  17:30 Спартак Москва ... Урал 1.4 4.5 8.5
14.08  20:00 Ростов ... ЦСКА Москва 3.2 3.4 2.25
14.08  20:00 Ахмат ... Динамо Москва 3.25 3.45 2.2
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