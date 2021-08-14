Бубнов спрогнозировал результат матча «Спартак» - «Урал»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в рамках четвертого тура чемпионата России.

«Прогноз: 1:0. Обе команды плохо стартовали. У «красно-белых» плохой информационной фон после провального начала сезона и вылета из ЛЧ, но они лучше укомплектованы», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч «Спартак» - «Урал» пройдет на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

После трех туров хозяева занимают десятое место в таблице Премьер-лиги, а гости находятся на предпоследней строчке.